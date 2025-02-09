اتصال هاتفي بين وزيري خارجية باكستان ومصر لبحث أزمة غزة والتنسيق المشترك

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني السيناتور محمد إسحاق دار، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بوزير خارجية جمهورية مصرالعربية د. بدر عبد العاطي، لمناقشة آخر المستجدات في غزة وخاصة الوضع الإنساني الحرج الذي يعاني منه ملايين الفلسطينيين.

وخلال المحادثة أكد إسحاق دار، دعم باكستان الثابت للشعب الفلسطيني.

كما أعرب عن تضامن بلاده الكامل مع مصر، كما شدد على تأييد باكستان لعقد اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لبحث الأزمة.

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق حول التطورات في غزة خلال الأيام المقبلة.