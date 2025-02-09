كالياري يقلب الطاولة على بارما ويحقق فوزًا ثمينًا في الدوري الإيطالي

حقق كالياري، انتصارًا مهمًا على ضيفه بارما بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

شهد الشوط الأول أداءً متوازنًا بين الفريقين دون فرص واضحة للتسجيل، لينتهي بالتعادل السلبي. ومع انطلاق الشوط الثاني، نجح أليساندرو فوجلياكو في افتتاح التسجيل لصالح كالياري في الدقيقة 57، قبل أن يعزز فلورينيل كومان التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 70 بعد تمريرة رائعة من جيانلوكا جايتانو.

ورغم تقليص بارما للفارق بهدف جيوفاني ليوني في الدقيقة 78، إلا أن محاولاته لم تكن كافية للعودة في النتيجة، ليخرج كالياري بفوز ثمين يعزز من موقفه في ترتيب الدوري الإيطالي.

بهذا الفوز، يواصل كالياري سعيه نحو المناطق الآمنة في الكالتشيو، بينما يتلقى بارما خسارة تبطئ من تقدمه في المنافسة على ترتيب أفضل.