التشكيل الرسمي لمواجهة أستون فيلا وتوتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن مدربا فريقي أستون فيلا وتوتنهام هوتسبير، عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض المواجهة المنتظرة بينهما، في إطار منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي وذلك على ملعب فيلا بارك.

تشكيل أستون فيلا:

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: جارسيا، كونسا، كامارا، دين

خط الوسط: رامزي، تيليمانس، ماكجين

خط الهجوم: بيلي، مالين، روجرز

البدلاء:

أولسن، زيخ، ماتسن، بوجارد، أسينسيو، راشفورد، جيموه-ألوبا.

تشكيل توتنهام:

حراسة المرمى: كينسكي

خط الدفاع: بيدرو بورو، دانسو، جراي، سبينس

خط الوسط: بيرجفال، بينتانكور

خط الهجوم: كولوسيفسكي، مور، تيل، سون

البدلاء:

أوستن، فورستر، ديفيز، ريجيلون، هاردي، كاسانوفا، بيسوما، سار، أجيي.

يقود جون ماكجين فريق أستون فيلا كقائد وسط الميدان في مباراة حاسمة ضمن البطولة ويعتمد توتنهام على القائد سون هيونج مين لقيادة خط الهجوم، بمساندة من كولوسيفسكي وتيل.

اللقاء يعد مواجهة مثيرة بين فريقين يتمتعان بقدرات فنية عالية، مع تطلع كل فريق للتأهل إلى الأدوار المقبلة.