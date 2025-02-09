مدير تعليم منيا القمح يوجه بسرعة تسليم الكتب المدرسية للطلاب

في أجواء مفعمة بالحيوية والنشاط، استقبلت مدارس الإدارة التعليمية بمنيا القمح طلابها في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني لعام 2025، وسط متابعة ميدانية مكثفة لضمان انتظام الدراسة وسير العملية التعليمية وفق التوجيهات الوزارية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات حازم الأشموني، محافظ الشرقية، ومحمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، حيث تم التأكيد على ضرورة متابعة الانضباط داخل المدارس، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

قام عبد الشافي حسن، مدير عام الإدارة التعليمية بمنيا القمح، يرافقه محمود عبد الصادق، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بالإدارة التعليمية، وعصام العوضي، المسؤول الإعلامي للإدارة التعليمية، بجولة تفقدية شملت مدرسة كفر شلشلمون الإعدادية المشتركة، ومدرسة محمود رياض زادة الإعدادية بقرية ميت يزيد، ومدرسة الشهداء الابتدائية المشتركة بمنيا القمح، حيث كان في استقبالهم مديري المدارس والمسؤولين بها.

بدأت الزيارة بحضور طابور الصباح بمدرسة كفر شلشلمون الإعدادية المشتركة، والاستماع إلى فقرات الإذاعة المدرسية التي قدمتها جماعة الإذاعة، إلى جانب المشاركة في تحية العلم والنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية. كما ألقى مدير عام الإدارة التعليمية كلمة خلال طابور مدرسة التحرير الابتدائية، وجه خلالها التهنئة لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، مشيدًا بجهودهم المتميزة خلال الفصل الدراسي الأول ومتمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

تفقد مدير عام الإدارة التعليمية الفصول الدراسية، حيث اطمأن على انتظام الدراسة، ونسب حضور الطلاب، والتزام المعلمين بجدول الحصص، بالإضافة إلى متابعة مهام الإشراف اليومي، والتأكد من توافر الإضاءة والتهوية المناسبة داخل الفصول، إلى جانب نظافة وتعقيم المدارس.

وأشاد بانضباط سير العملية التعليمية، وارتفاع نسب حضور الطلاب، والتزام العاملين بالمدارس، ما يعكس بداية قوية للفصل الدراسي الثاني.

وخلال الزيارة، شدد مدير عام الإدارة التعليمية على عدة نقاط، أهمها سرعة الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية للطلاب، والحفاظ على نسب الحضور المرتفعة، وتفعيل الأنشطة التربوية التي تشجع الطلاب على الإبداع، والاهتمام برعاية الموهوبين ودعمهم، مع الالتزام التام بتنفيذ القرارات الوزارية والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية بدقة.

في ختام الزيارة، وجه عبد الشافي حسن الشكر والتقدير لإدارات المدارس وجميع العاملين بها، مثنيًا على جهودهم في توفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز خلال الفصل الدراسي الثاني لعام 2025.