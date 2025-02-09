وزير الشباب يستعرض استعدادات معرض الرياضي الدولي

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا لمتابعة آخر التحضيرات الخاصة بتنظيم مصر المعرض الرياضي الدولي “سبورتس إكسبو”، والذي من المقرر أن يقام خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير الحالي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في صناعة الرياضة من مختلف الدول بالإضافة إلى استضافة المؤتمر الدولي لكرة القدم Soccerex MENA والذي يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في استضافة اكبر مؤتمر لكرة القدم على مستوى العالم.

تناول الاجتماع مناقشة الترتيبات اللوجستية والفنية لضمان تنظيم المؤتمر بأعلى معايير الاحترافية، بالإضافة إلى بحث أجندة الفعاليات والأنشطة المصاحبة.

أكد وزير الرياضة خلال الاجتماع أن المعرض والمؤتمر يمثلان منصة دولية رائدة تعكس مكانة مصر كوجهة عالمية في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، كما يعد فرصة هامة لتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة العاملة في المجال الرياضي، وعرض أحدث الابتكارات والتقنيات التي تسهم في تطوير منظومة الرياضة محليًا ودوليًا.

ولفت إلى حرص الوزارة على أن تكون النسخة القادمة من "سبورتس إكسبو" مختلفة، وتواكب التطورات العالمية في المجال الرياضي، وتوفر بيئة حوارية تجمع بين المستثمرين ورواد الصناعة الرياضية، مما يتيح فرصاً كبيرة للتبادل الفكري والتجاري، ويعزز من مكانة مصر كوجهة رئيسية للفعاليات الرياضية الدولية.

وأوضح أن استضافة المؤتمر الدولي لكرة القدم Soccerex MENA في مصر ضمن فعاليات معرض سبورتس إكسبو، هو نافذة على مستقبل الرياضة في مصر والمنطقة، ويعكس إهتمامها بالرياضة ويساهم في تطوير الصناعة الرياضية، ويفتح آفاق جديدة للاستثمار في المجال الرياضي، ويعزز مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية وبيئة جاذبة للإستثمار الرياضي، نحو مستقبل مشرق للرياضة المصرية.