بليموث يفجر مفاجأة ويهزم ليفربول و يقصيه من كأس الاتحاد

في مفاجأة مدوية، حقق بليموث الفريق الذي يلعب في دوري الدرجة الاولى في الدوري الانجليزي فوزًا تاريخيًا على ليفربول بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

دخل ليفربول المباراة بتشكيلة قوية لكنه واجه دفاعًا صلبًا من بليموث الذي اعتمد على الهجمات المرتدة السريعة.

في الشوط الثاني، استغل ريان هاردي فرصة ثمينة ليحرز الهدف الوحيد في الدقيقة 53، ليشعل حماس الجماهير المحلية.

رغم الضغط الكبير الذي فرضه ليفربول في الدقائق الأخيرة، فشل الفريق في إدراك التعادل، لتنتهي المباراة بفوز بليموث وتأهله إلى الدور التالي وسط فرحة جماهيرية كبيرة.

ليفربول يفقد أولى بطولات الموسم

بهذا الفوز، يكتب بليموث اسمه في سجلات البطولة، بينما يتعرض ليفربول لخسارة مفاجئة جعلته يودع البطولة مبكرا وبذلك يفقد أولى بطولات الموسم.