أستاذ قانون تجاري: مصر تمتلك إرادة ورأيًا مستقلًا بفضل الجيش

قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي وخبير التشريعات الاقتصادية، إن مصر تمتلك حرية الإرادة والتصرف، وقرارا مستقلا، ورأيا حرا بفضل وجود الجيش المصري.

وأضاف “سعيد”، خلال لقاء خاص ببرنامج "من القاهرة"، المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، أن الرأي المصري يُعبر عن هوية المصريين واستقلالهم وذلك عبر التاريخ، لافتًا إلى أن مصر تخسر اقتصاديًا من عام 48 حتى يومنا هذا بسبب دفاعها عن القضية الفلسطينية.

وأكد الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي وخبير التشريعات الاقتصادية، أن خسارة مصر اقتصاديًا بسبب دعمها للقضية الفلسطينية لن يجعلها تتخلى عن دورها في دعم الأشقاء في فلسطين، معلقًا: "المصريون مستعدون يقطعون من قوتهم من أجل الفلسطينيين".