وزير الخارجية الأسبق: الموقف السعودي واضح تماما من الصراع الفلسطيني

كشف السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن الشعب الفلسطيني قال كلمته في موضوع التهجير، مشيرا إلى أنه لن يكرر ما حدث في النكبة الأولى.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قرار التهجير لم ينبع من دراسة للأوضاع على الأرض في غزة.

وأوضح السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن مشهد عودة الفلسطينيين من جنوب غزة إلى شمالها مهيب بعد وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أهمية البدء في دخول المنشآت المتنقلة لإعادة التعافي المبكر.

وأكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أنه يجب توقع المصاعب والعقبات في إعادة إعمار غزة وإدخال المعدات للقطاع ولكن يجب أن تكون هناك كلمة عربية في هذا الصدد.

وأضاف أن الموقف السعودي واضح تماما من الصراع الفلسطيني منذ 8 أكتوبر 2023، ورفضت التطبيع الذي تحدث عنه وزير الخارجية الأمريكي السابق أثناء الحرب على غزة خلال جولاته بالمنطقة.

وشدد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، على أن هناك إجماع عالمي على القضية الفلسطينية وزاد الموقف تأييدا بعد تولي ترامب رئاسة أمريكا رسميا في يناير الماضي.