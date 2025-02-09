وزير الخارجية الأسبق: القمة العربية الطارئة ضرورية وتوقيتها مهم

كشف السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن القمة العربية الطارئة المقرر لها 27 فبراير الجاري هي قمة الضرورة وتأتي في توقيت مهم جدًا.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التحرك الدبلوماسي المصري بناء على توجيهات الرئيس السيسي أتى بثماره.

وأوضح السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن وزير الخارجية سوف يجري اتصالات عديدة خلال زيارته لأمريكا ذات الجدول الحافل ويلتقي بمسئولين متعددين في البيت الأبيض والخارجية.

وأكد أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي قادر على تنفيذ نشاط مكثف خلال زيارته لأمريكا حيث إنه رجل نشيط ولديه القدرة على العمل المتواصل لفترة طويلة.

وأشار السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إلى أن هناك محاولات لتفكيك القضية الفلسطينية في الوقت الحالي ومن ثم إعادة ربطها أو تركيبها من وجهة نظر ترامب ونتنياهو.