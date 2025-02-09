الجيش السوداني يقترب من السيطرة على العاصمة الخرطوم

قال الجيش السوداني، اليوم، إنهم يقتربون من استعادة السيطرة الكاملة على العاصمة الخرطوم، مسجلين أكبر انتصار على الإطلاق على قوات الدعم السريع منذ بدء الحرب بينهما قبل نحو عامين.



وتعد استعادة العاصمة من براثن قوات الدعم السريع إضافة كبيرة إلى المناطق الخاضعة بالفعل لسيطرة الجيش في شمال وشرق ووسط السودان، فيما يتركز التموضع العسكري المتبقي لقوات الدعم السريع في منطقة دارفور الغربية - موطن معظم مقاتلي القوات شبه العسكرية - بالإضافة إلى مساحات من كردفان إلى الجنوب الغربي.



وكان قد أعلن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عزمه إطلاق حوار وطني لرسم مستقبل البلاد بعد الحرب.



وقال أيضا إنه يعتزم تشكيل "حكومة حرب" من التكنوقراط المستقلين لمساعدة الدولة على تحقيق العمليات العسكرية المتبقية اللازمة لتطهير السودان بأكمله من المتمردين.