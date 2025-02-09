"كاريزما".. "لا لليأس" في لقاء أبناء المرحلة الثانوية بأسقفية الشباب

نظمت لجنة ثانوي بأسقفية الشباب لقاءها السنوى العاشر، لأبناء المرحلة ذاتها، في بيت القديس سمعان الخراز بوادي النطرون.

حمل اللقاء عنوان "كاريزما" تحت شعار: "كاريزما Try To Win - Ten" "لا لليأس، نعم للانتصار" وحاضر فيه نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، وشارك فيه ما يزيد عن ١٠٠٠ شاب وشابة والخدام والخادمات وعدد كبير من الآباء الكهنة. وتضمّن دراسة في الكتاب المقدس ومجموعات عمل تفاعلية، وعرضًا مسرحيًّا يشرح مجمع نيقية، وورشًا فنية، وألعاب جماعية هادفة وعروضًا تفاعلية جمعت بين التعليم والترفيه، إلى جانب عروض مسرحية تناولت بعض المشكلات المعاصرة التى يواجهها شبابنا وكيفية التغلب عليها.

كما قدم المشاركون فقرات لمواهب الشباب المختلفة وتقييمها من خلال لجنه تحكيم خاصه، وحصل الفائزون على "دروع الموهبين".

عبّر المشاركون عن سعادتهم بهذه التجربة الفريدة التي أكدت على أهمية الإيمان والسعى للانتصار فى الحياة الأرضيه لنصل إلى حياتنا السمائية.