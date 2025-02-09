وكيل تعليم سوهاج يطمئن على تقليل كثافة الفصول الدراسية

تفقد سليمان بخيت، وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، مدرسة البطل علي عثمان الابتدائية، فيما تفقد الأستاذ فاضل النحاس، مدير عام التعليم العام بالمديرية، مدرسة أحمد ضيف الله للتعليم الأساسي ومدرسة الشهيد رمضان عثمان الإعدادية بنات بقرية قلفاو بسوهاج.

وجاءت الجولات التفقدية تنفيذًا لتوجيهات محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، بضرورة المتابعة المستمرة لمختلف مدارس المحافظة.

خلال الزيارات، اطمئن القيادات على تنفيذ الإجراءات الخاصة بتقليل كثافة الفصول الدراسية، واستغلال المساحات المتاحة كفصول إضافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب.

كما شددوا على أهمية المتابعة اليومية لمديري المدارس، والتأكد من انتظام التقييمات اليومية والأسبوعية، بالإضافة إلى الاطمئنان على توزيع الكتب الدراسية وفق الجدول الزمني المحدد، لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة وكفاءة.