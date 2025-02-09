البابا تواضروس يستقبل الأنبا فام ونقيب أطباء البحيرة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، الأنبا فام أسقف إيبارشية شرقي المنيا.

عرض الأنبا فام على قداسة البابا بعض الأمور الخاصة بالخدمة الرعوية بالإيبارشية.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، الدكتور أحمد زغلول، نقيب أطباء البحيرة وبرفقته وفد من أعضاء النقابة.

كما استقبل ايضا بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وبرفقته ماجد منير رئيس تحرير جريدة الأهرام، ومدير التحرير أشرف صادق.

تأتي هذه الزيارة بغية التعارف، وتقديم التهنئة لقداسة البابا بمناسبة الأعياد، كما وجه رئيس "الأهرام" الدعوة لقداسته لحضور احتفالية مرور ١٥٠ سنة على تأسيس جريدة الأهرام.

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