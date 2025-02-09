لبنان يرسل تعزيزات عسكرية إلى منطقة حدودية مع سوريا بعد تعرضها لإطلاق نار

أرسل الجيش اللبناني تعزيزات عسكرية إلى منطقة "مشاريع القاع" الحدودية؛ بعد تعرضها لإطلاق نار من الجانب السوري في "جوسيه"، غرب مدينة القصير في سوريا.

أوردت ذلك الوكالة الوطنية للاعلام في لبنان (وكالة الأنباء الرسمية).

وكانت قيادة الجيش اللبناني قد أصدرت الأوامر للوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الشمالية والشرقية بالرد على مصادر النيران التي تطلق من الأراضي السورية وتستهدف الأراضي اللبنانية، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.