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الأحد 09 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تكريم المعلمات المتميزات في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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استقبل  ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، المعلمات الفائزات في مبادرات التواصل ودعم المعلمين، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية  “بداية جديدة لبناء الإنسان”.

 وتم تكريم المعلمات الفائزات من قبل الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، برئاسة نادية عبدالله، والإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين، بقيادة الدكتور محمود حجاج،  بحضور لجنة التحكيم، وعدد من قيادات الوزارة ومديري المديريات التعليمية.

شهد اللقاء حضور عبير الهجرسي، مدير وحدة التواصل ودعم المعلمين بدمياط، وعصام الراوي، مدير إدارة دمياط الجديدة التعليمية.

وخلال الفعالية، قام وكيل الوزارة بتقديم شهادات التقدير للمعلمات الفائزات، تكريمًا لجهودهن المتميزة في تعزيز العملية التعليمية ودعم زملائهن، مؤكدًا أن هذه المبادرات تساهم في رفع كفاءة المعلمين وتعزيز التواصل الفعّال داخل المجتمع التعليمي.

تعليم دمياط تكريم معلمات بداية جديدة لبناء الإنسان