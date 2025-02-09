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الأحد 09 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لاتسيو يكتسح مونزا بخماسية في الدوري الإيطالي

نتيجة المباراة
نتيجة المباراة
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حقق لاتسيو فوزًا ساحقًا على مونزا بنتيجة 5-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة من الدوري الإيطالي، ليواصل الفريق مستواه المميز ويقترب من المراكز المتقدمة في الترتيب.

بدأ لاتسيو المباراة بقوة واستطاع افتتاح التسجيل في الدقيقة 31 عن طريق ماروسيتش. 

وفي الشوط الثاني، فرض أصحاب الأرض سيطرتهم المطلقة على المباراة، حيث سجل بيدرو رودريجز هدفين، بينما أضاف كاستيلانوس هدفًا مميزًا، إلى جانب هدف ستيفانو سينسي في الدقيقة 86.

ورغم المحاولات المتأخرة من مونزا، إلا أن هدف فيسايو باشيرو في الدقيقة 88 لم يكن كافيًا لتغيير النتيجة، ليحقق لاتسيو فوزًا كبيرًا يعزز من طموحاته في المنافسة على المقاعد الأوروبية.

بهذا الفوز، يواصل لاتسيو التقدم في جدول الدوري الإيطالي، بينما يتلقى مونزا خسارة قاسية تؤثر على مسيرته في المسابقة.

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