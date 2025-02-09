مياه المنوفية: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ

أعلن المهندس رشدي السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن رفع درجة الاستعداد القصوي لسرعة التعامل مع مياه الأمطار لمنع حدوث الشلل المروري، بالاضافة الي انتشار فرق من الشركة لتسليك البالوعات في حالة حدوث أي انسداد لها، وكذلك انتشار سيارات الكسح لشفط المياه، منعا لحدوث تكدس مرورى خاصة بمدن المحافظة.

وقال تعرضت عدة مناطق متفرقة بالمحافظة لموجة من الطقس غير المستقر ادت الي هطول أمطار متوسطة على معظم مناطق المحافظة.

وكلف رؤساء الافرع بمتابعة عملية شفط مياه الأمطار بالشوارع وعلى الفور تم الدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط للتعامل السريع مع مياه الأمطار حفاظا على انتظام الحركة المرورية للمواطنين.

وتمركزت عربات شفط المياه بأماكن تجمعات مياه الأمطار بمختلف مناطق المحافظة للتعامل الفورى والسريع حال سقوط الأمطار.