مدير تعليم الوادي الجديد يتفقد البرنامج التدريبي لطلاب المدرسة الفندقية بالخارجة

تفقد الدكتور سامي فضل، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، سير البرنامج التدريبي لطلاب الثانوية الفندقية بإدارة الخارجة التعليمية، والذي يُنفذ بفندق بيراميدز سكريت بمدينة الخارجة، وذلك بمرافقة محمد عبد القادر من وزارة التربية والتعليم.

وخلال لقائه بالطلاب، أشاد مدير المديرية بانضباطهم ومظهرهم اللائق والمشرف أثناء التدريب، مؤكدًا على أهمية الاستفادة القصوى من المهارات والخبرات المقدمة، والتي تسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة لسوق العمل الحر.

كما شدد على الدور الرائد للمدرسة الفندقية، كونها الأولى من نوعها في المحافظة، في تأهيل الطلاب لمجالات الضيافة والسياحة.

وأكد أن التدريب العملي يعد عنصرًا أساسيًا في تطوير قدرات الطلاب وتعزيز مهاراتهم المهنية، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات الفندقية، ما يساهم في تخريج دفعات قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

ولفت إلى دعم الوزارة لجميع البرامج التدريبية التي تهدف إلى رفع كفاءة الطلاب وربط التعليم الفني بمتطلبات سوق العمل.