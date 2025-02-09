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الأحد 09 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حماس تدين تصريحات نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية في السعودية

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
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أدانت حركة حماس، بأشد العبارات، تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن إقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية، معتبرة أنها تصريحات عدائية تعكس نهجًا استعلائيًا تجاه السعودية والشعب الفلسطيني.

وأكدت حماس، رفضها القاطع لهذه التصريحات التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الأعراف الدبلوماسية، مثمنةً في الوقت ذاته الموقف السعودي الرافض لمثل هذه الطروحات غير المسؤولة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وجددت الحركة تقديرها للموقف الثابت للمملكة العربية السعودية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفضها القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين.

حركة حماس رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنيامين نتنياهو المملكة العربية السعودية