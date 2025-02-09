حماس تدين تصريحات نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية في السعودية

أدانت حركة حماس، بأشد العبارات، تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن إقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية، معتبرة أنها تصريحات عدائية تعكس نهجًا استعلائيًا تجاه السعودية والشعب الفلسطيني.

وأكدت حماس، رفضها القاطع لهذه التصريحات التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الأعراف الدبلوماسية، مثمنةً في الوقت ذاته الموقف السعودي الرافض لمثل هذه الطروحات غير المسؤولة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وجددت الحركة تقديرها للموقف الثابت للمملكة العربية السعودية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفضها القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين.