خيتافي يخطف فوزًا ثمينًا أمام ألافيس في الدورى الاسباني

حقق خيتافي انتصارًا مهمًا على مضيفه ألافيس بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني.

أحرزه اللاعب ماورو أرامباري في الدقيقة 44، بعد تسديدة متقنة سكنت شباك حارس ألافيس، ليمنح فريقه النقاط الثلاث.

شهدت المواجهة أداءً متوازنًا بين الفريقين، حيث حاول ألافيس استغلال عاملي الأرض والجمهور للضغط على دفاع خيتافي، لكنه اصطدم بتنظيم دفاعي محكم. في المقابل، نجح خيتافي في استغلال إحدى الفرص القليلة ليسجل هدف الفوز قبل نهاية الشوط الأول.

ورغم محاولات ألافيس في الشوط الثاني للعودة في النتيجة، إلا أن تماسك دفاع خيتافي وتألق حارسه حالا دون تسجيل هدف التعادل، ليخرج الضيوف بفوز ثمين يعزز من موقفهم في جدول الترتيب.