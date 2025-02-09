"مغاوري": القمة العربية الطارئة تُعقد في ظل تحديات غير مسبوقة للقضية الفلسطينية

أكد صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القمة العربية الطارئة، المقررعقدها في 27 فبراير الجاري، تأتي في ظل أوضاع غير مسبوقة تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وسط تحديات خطيرة تواجه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يمثل واحدًا من أكبر التحديات التي شهدتها القضية عبر تاريخها، مع استمرار الإمعان في إهدار حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت قطاع غزة بالكامل، وتسببت في تشريد أكثر من مليوني فلسطيني داخل القطاع، حيث تم تهجيرهم قسرًا من شمال غزة إلى وسطها عدة مرات، مؤكدًا أن الفلسطينيين يواجهون أوضاعًا معيشية بالغة الصعوبة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأشار إلى أن الفلسطينيين يتمتعون بحقوق تاريخية في أرضهم التي سكنوها منذ آلاف السنين، محذرًا من مخطط أمريكي إسرائيلي يستهدف تهجيرهم قسرًا خارج أرضهم التاريخية، في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية والقضاء على الهوية الفلسطينية.