نقابة المهندسين بالإسكندرية تستعد لانعقاد جمعيتها العمومية لعام 2025 في 21 فبراير

تستعد نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، لعقد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة ٢١ فبراير الساعة الواحدة ظهرا، حيث دعت النقابة أعضاءها للحضور بمقر النقابة بالشاطبي وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تؤجل إلى الساعة الثالثة عصرا.

فيم أكدت النقابة في دعوتها أن حضور اجتماع الجمعية العمومية للأعضاء المسددين الاشتراكات حتى عام 2023 أو الذين أعفوا من أدائها ، و شمل جدول الأعمال كلمة لرئيس النقابة، اعتماد ميزانية العام المالي 2024 و الموازنة لعام 2025، و تقارير الأنشطة لأمين النقابة الدكتور مصطفى الحضري وأمين نادي المهندسين المهندس محمد فتح الباب وعرض التقارير المالية لأمين صندوق النقابة المهندس وليد ماضي وأمين صندوق النادي المهندس أحمد محمود، كما أنه سيتم تعيين مراقب حسابات من بين أعضاء الجمعية العمومية.

فيما أوضح المهندس محمد سعيد رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بالنقابة أنه يتم استقبال مقترحات السادة المهندسين أعضاء الجمعية العمومية مكتوبة اعتبارًا من اليوم حتى يوم 17 فبراير الجاري، وذلك في إطار حرص النقابة على تلقي مقترحات الأعضاء و دراسة عرضها على الجمعية العمومية.