ads
الأحد 09 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ارتفع سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 9 فبراير 2025، مقدار 30 جنيها مرة واحدة في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة المختلفة على مستوي معظم الاعيرة الذهبية.

وصل سعر عيار 24 نحو 4542 جنيها للبيع و 4571 جنيها للشراء و عيار 21 نحو 3975 جنيها للبيع و 4 آلاف جنيه للشراء

سجل سعر عيار 18 نحو 3407 جنيهات للبيع و 3428 جنيها للشراء وعيار 14 نحو 2650 جنيها للبيع و 2666 جنيها للشراء

بلغ سعر الجنيه الذهب 31.8 ألف جنيه للبيع و 32 ألف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 2860 دولارا للبيع و 2861 دولارا للشراء.

سعر الذهب جرام الذهب سعر عيار 21 سعر عيار 18 سعر الجنيه الذهب