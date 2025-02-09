ارتفاع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم

ارتفع سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 9 فبراير 2025، مقدار 30 جنيها مرة واحدة في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة المختلفة على مستوي معظم الاعيرة الذهبية.

وصل سعر عيار 24 نحو 4542 جنيها للبيع و 4571 جنيها للشراء و عيار 21 نحو 3975 جنيها للبيع و 4 آلاف جنيه للشراء

سجل سعر عيار 18 نحو 3407 جنيهات للبيع و 3428 جنيها للشراء وعيار 14 نحو 2650 جنيها للبيع و 2666 جنيها للشراء

بلغ سعر الجنيه الذهب 31.8 ألف جنيه للبيع و 32 ألف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 2860 دولارا للبيع و 2861 دولارا للشراء.