طلبة يتأهل لنصف نهائي الجائزة الكبرى لسلاح الشيش بإيطاليا ويضمن ميدالية لمصر

نجح عبدالرحمن طلبة لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش، في التأهل لدور نصف النهائي ببطولة الجائزة الكبرى لسلاح الشيش المقامة في إيطاليا خلال الفترة ما بين 7 وحتى 9 فبراير الجاري، ليضمن بذلك ميدالية لمصر في البطولة بعد فوزه في ربع النهائي على لاعب ايطاليا بنتيجة 15-12.

وواصل طلبة تألقه في البطولة، حيث تمكن من تحقيق فوز ثمين في دور الـ16 على المصنف الأول عالميًا، كا لونج شيونج لاعب منتخب هونج كونج، صاحب ذهبيتي أولمبياد باريس 2024 وطوكيو 2021، بعدما تغلب عليه بنتيجة 15-12، قبل أن يحقق انتصارًا جديدًا في دور ربع النهائي على بطل إيطاليا ديفيد فيليبي بنفس النتيجة ليحجز مقعده في المربع الذهبي.

وكان طلبة قد افتتح مشواره بالبطولة بالأمس بتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات، حيث فاز في 6 مباريات من أصل 6 لقاءات على أبطال أستراليا، هونج كونج، إسبانيا، تركيا، المكسيك وألمانيا.

وفي الأدوار الإقصائية، واصل طلبة تفوقه حيث تغلب في دور الـ64 الرئيسي على بطل إيطاليا فرانسيسكو إيجارجيولا بنتيجة 15-11، ثم تجاوز دور الـ32 بالفوز على بطل هونج كونج شون ين ريان بنتيجة 15-12.

ومن المنتظر أن يخوض طلبة مواجهة قوية في دور نصف النهائي حيث سيواجه الفائز من بطل اليابان، كازوكي إيمورا المصنف الرابع عالميا، وبطل التشيك اليكساندر تشوبينتش المصنف السادس عالميًا.

يذكر أن طلبة توّج منذ بضعة أيام بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للناشئين، التي أُقيمت في كرواتيا.