استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

استُشهد 4 فلسطينيين بينهم مسنة، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية محلية أن 3 شهداء وصلوا إلى المستشفى المعمداني في مدينة غزة، إثر إطلاق قوات الاحتلال النار باتجاه مجموعة من المواطنين قرب موقع ملكة شرق غزة.

وأضافت أن قوات الاحتلال المتمركزة شرق المدينة أطلقت النار باتجاه مجموعة من المواطنين أثناء عودتهم إلى منازلهم قرب شرق دوار الكويت شرقي المدينة، مشيرة إلى أن المواطنين عادوا لتفقد منازلهم وأراضيهم في تلك المنطقة بعد انسحاب قوات الاحتلال من محور "نتساريم" الذي يفصل محافظتي غزة والشمال عن الوسط والجنوب.

كما استُشهدت مسنة برصاص قوات الاحتلال شرق بلدة القرارة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.