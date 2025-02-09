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الأحد 09 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الحبس عامين لمتهمة بسرقة المواطنين في الشرابية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قضت محكمة جنح الشرابية، بمعاقبة متهمة بالحبس عامين لاتهامها بسرقة المواطنين في الشرابية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة اعترفت بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب النشل.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من مواطن يفيد سرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمة، وبأعداد الأكمنة اللأزمة.

 تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض عليها وبتفتيشها عثر بحوزتها  علي 4 هواتف محمول ومبلغ مالى وأقرت بارتكابها 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأن المضبوطات بحوزتها متحصلات وقائع سرقات، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموها بالسرقة.
 

محكمة جنح الشرابية سرقة المواطنين النيابة العامة