"الغرف السياحة": تطبيق التأشيرة "الاضطرارية"  بمطاري الأقصر وأسوان مايو المُقبل

أعلن الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر، بدء تطبيق قرار وافق على منح تأشيرة الدخول الاضطرارية مجانًا للأجانب خلال وصولهم للبلاد خلال موسم الصيف عبر مطاري الاقصر وأسوان الدوليين على متن رحلات شركات الطيران المصرية.

جاء ذلك خلال الخطاب الذي وجهه الاتحاد الى غرفة الشركات السياحية مشيرا الى ان القرار سوف يتضمن رعاية الدول التي يسمح لهم بدخول البلاد بتأشيرة اضطرارية، وفقا لضوابط وزارة الداخلية في هذا الشأن، على ان يتم تقييم الوضع عقب انتهاء الموسم الصيفي واعادة العرض على مجلس الوزراء.

وأكد الاتحاد المصري للغرف السياحية على تطبيق التأشيرة " الاضطرارية" بداية شهر مايو المقبل ٢٠٢٥ وحتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ وبذات الضوابط والشروط المعلن في هذا الشأن .

وكانت السياحة اعلنت في وقت سابق عن تسهيلات بنظام «التأشيرة الاضطرارية» يسمح عدد من لمواطني الصين والهند، وشرائح معينة من الأتراك، بالحصول على التأشيرة عند الوصول بمطار القاهرة، كما يتيح نظام التأشيرات الاضطرارية لمواطني الصين بدخول مصر لمرة واحدة فقط عند الوصول من المنافذ والموانئ المصرية كما تسمح لمواطني الهند بالحصول على تأشيرة اضطرارية ايضا إذا كانوا حاصلين على إقامة بدول الخليج، أو لديهم تأشيرة دخول للولايات المتحدة الأميركية، أو بريطانيا، أو الاتحاد الأوروبي، أو أستراليا، أو نيوزيلندا.