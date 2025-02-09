رسميًا.. محمد عبد المنصف مدربًا لحراس مرمى غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة، اليوم الأحد، تعيين محمد عبد المنصف مدربًا لحراس المرمى في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

تعاقد غزل المحلة مع محمد عبد المنصف حارس الزمالك ومنتخب مصر السابق، ليتولى منصب مدرب حراس مرمى فريق الكرة الأول، وينضم إلى الجهاز الفني بقيادة المدير الفني القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو.

محمد عبد المنصف ينضم إلى جهاز غزل المحلة الفني

وقع محمد عبد المنصف على عقود انضمامه إلى غزل المحلة في حضور المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل، نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام، ووائل شكر، نائب المدير التنفيذي.

وأبرم غزل المحلة 6 صفقات في فترة الانتقالات الشتوية المنقضية، جاءت كالتالي: عماد ميهوب وأحمد فوزي من بيراميدز، أحمد ياسين من البنك الأهلي، عبد الرحمن جبنة من الاتحاد السكندري، وموسى فراوي مدافع منتخب فلسطين، والمهاجم الفلسطيني محمود وادي من السويحلي الليبي.

يحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة، جمعها بعدما خاض 12 جولة حتى الآن.