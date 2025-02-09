الملك عبدالله الثاني يبدأ زيارة عمل للولايات المتحدة ويستعد للقاء الرئيس ترامب

أعلن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبدالله الثاني بدأ، اليوم الأحد، زيارة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء المقبل في واشنطن.

وخلال الزيارة، سيعقد الملك سلسلة من اللقاءات الهامة مع كبار المسؤولين الأمريكيين، بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، بالإضافة إلى أعضاء بارزين في لجان مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين.

وقبل الوصول إلى واشنطن، سيتوجه الملك إلى مدينة بوسطن، حيث سيعقد اجتماعات غدًا الاثنين مع ممثلي شركات أمريكية رائدة، ومؤسسات تعليم عالي، وحاكمة ولاية ماساتشوستس مورا هيلي. وكانت هذه الاجتماعات قد أُجلت في شهر ديسمبر الماضي بسبب الظروف الجوية الصعبة التي سادت المنطقة آنذاك.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط وتعزيز الاستقرار في المنطقة.