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الأحد 09 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس تشكيل عصابي لسرقتهم أسياخ الحديد وكابلات الكهرباء بالقطامية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، حبس تشكيل عصابي لسرقتهم الأسياخ الحديد وكابلات الكهرباء وصهرها بالقطامية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 3 عاطلين بدائرة قسم شرطة القطامية لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الأسياخ الحديد وكابلات الكهرباء وصهرها واستخلاص النحاس منها بأسلوب "قص الأسياخ".

واعترف المتهمون بإرتكابهم 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كمية من الأسياخ الحديد والكابلات الكهربائية المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (عاطل – مقيم بمحافظة المنيا).

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

قاضي المعارضات محكمة جنح القاهرة الجديدة تشكيل عصابي القطامية