زي النهاردة.. النواب الأمريكي يصوت على انتخاب جون كوينسي آدامز رئيسًا للبلاد

تمر علينا اليوم الأحد الموافق 9 شهر فبراير، العديد من الأحداث السياسية والفنية والرياضية والتاريخية الهامة، ونقدم لكم أبرزها.

عام 1825 مجلس النواب الأمريكي يصوت على انتخاب جون كوينسي آدامز رئيسًا الولايات المتحدة وذلك بسبب عدم حصول أي مرشح رئاسي على أغلبية الأصوات، وكان آدامز قد حصل على أصوات أقل بقليل من أندرو جاكسون بالانتخابات العامة.

وعام 1946 وقوع حادثة كوبري عباس حيث خرج آلاف الطلاب في مظاهرة من جامعة الملك فؤاد الأول إلى قصر عابدين للمطالبة بجلاء الإنجليز وقطع المفاوضات، وقامت الشرطة المصرية بفتح «كوبري عباس» بأمر من رئيس الوزراء وزير الداخلية محمود فهمي النقراشي عندما كان يمر من فوقه الطلبة، وأدى ذلك إلى تساقطهم في نهر النيل ووفاتهم غرقًا وإلقاء القبض على من نجى منهم.

وعام وفاة رئيس الديوان الملكي في مصر أحمد حسنين باشا وذلك نتيجة حادث سيارة فوق كوبري قصر النيل.

وعام 1959 الإعلان عن الدستور الكوبي.

وعام 1963 إعدام رئيس وزراء العراق عبد الكريم قاسم بعد يوم من الإطاحة به وإجراء محاكمة سريعة له.

وعام 1964 أول ظهور علني لفرقة الروك البيتلز في برنامج أيد سوليفان.

عام 1971 عودة مركبة الفضاء أبولو 14 إلى الأرض بعد هبوطها على سطح القمر.

وعام 1977 مقتل الملكة علياء قرينة الملك حسين عاهل الأردن بسقوط المروحية التي تقلها أثناء رحلتها التفقدية لجنوب الأردن.

وعام 1979 انتخاب الشاذلي بن جديد رئيسًا للجزائر.

وعام 1992 إعلان حالة الطوارئ في الجزائر بعد الأزمة السياسية فيها.

عام 2001 الغواصة الأمريكية «غرينفيل» تصطدم بسفينة يابانية مما يؤدي إلى غرقها.

عام 2004 مجموعة من المتطرفين اليهود تقوم بتحطيم أعمدة رخامية أثرية بالقرب من المتحف الإسلامي داخل ساحة المسجد الأقصى يعود تاريخها إلى العصور الإسلامية الأولى.

2016 - مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين في حادث تصادم قطارين بولاية بافاريا في جنوب ألمانيا.

وعام 2018 انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونغتشانغ، كوريا الجنوبية.

عام 2020 الفيلم الكوري طفيلي يفوز بأوسكار أفضل فيلم، خواكين فينيكس أفضل ممثل، رينيه زيلويغر أفضل ممثلة، وذلك ضمن حفل توزيع جوائز الأوسكار الثاني والتسعين.

عام 2021 وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ.