وزيرة فلسطينية: التصريحات الإسرائيلية تجاه السعودية مرفوضة إقليميا ودوليا

أكدت وزيرة الدولة لشئون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين شاهين أن التصريحات الإسرائيلية تجاه السعودية؛ مرفوضة إقليميا ودوليا.

وقالت الوزيرة في مداخلة هاتفية مع قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الأحد إن بيان السعودية حول تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو "قوي وجريء ومؤثر جدا للرد على على دولة لا ترى غير مصلحتها فقط".

وأشادت بمواقف السعودية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته، مؤكدة أن السعودية داعمة ومساندة للحق الفلسطيني في كل المحافل الدولية.

وفي السياق، أشاد المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية جمال نزال بالالتزام والدعم السعودي تجاه دولة فلسطين، موضحا أن هذا الدعم عملي ومالي واقتصادي وسياسي ومعنوي.

وقال المتحدث - في تصريح لقناة "العربية" اليوم - إن الموقف السعودي من فلسطين لا يقتصر على البيانات وهو موقف عملي له تجليات سياسية واقتصادية ومعنوية.