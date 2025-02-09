وكيل تعليم الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني

أجرى سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جولة ميدانية موسعة لتفقد سير العملية التعليمية، وشرفت الزيارة بحضور نادية عبد الله، مساعد الوزير لشئون المعلمين في عدد من المدارس التابعة لإدارات جنوب الجيزة، والعمرانية، والهرم، والوقوف على مدى الجاهزية والتفاعل داخل المدارس، تأكيدًا على انطلاق الفصل الدراسي الثاني بروح من الالتزام والجدية.

في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المهندس محافظ الجيزة، وانطلاقًا من رؤية مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة في ترسيخ معايير الانضباط والجودة في المؤسسات التعليمية،

إدارة جنوب الجيزة: انضباط وتحفيز للأنشطة التعليمية

استهل وكيل الوزارة زيارته بـ مدرسة محمد كريم الابتدائية، حيث حضر طابور الصباح، وشارك الطلاب في تحية العلم وأداء النشيد الوطني، وهو المشهد الذي يعكس روح الانتماء والالتزام الوطني داخل المؤسسات التعليمية. وأشاد سيادته بالانضباط المدرسي، وتفعيل الأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى أهمية توزيع الكتب الدراسية منذ اليوم الأول، لضمان اكتمال أدوات التعلم لكافة الطلاب. التي أشادت بدورها بجهود الإدارة المدرسية في تحقيق أعلى معدلات الجاهزية والانضباط.

إدارة العمرانية: مبادرات تعليمية إبداعية تعكس روح التطوير

في زيارته إلى مدرسة الشهيد محمد جمال عبد العزيز (المعروفة سابقًا باسم نصر الدين)، أشاد وكيل الوزارة بانضباط المدرسة، وتفعيل الأنشطة التربوية، والتوزيع المنظم للكتب الدراسية، مما يعكس كفاءة التخطيط داخل المدرسة وقدرة الإدارة على ضبط إيقاع العملية التعليمية وفق أعلى المعايير.

وفي مدرسة الخلفاء الراشدين، لمس وكيل الوزارة إبداعًا تربويًا ملحوظًا، حيث قامت إحدى المعلمات بمبادرة مبتكرة برسم خريطة مصر في حديقة المدرسة، واستخدمتها كوسيلة تعليمية عملية لشرح الجغرافيا بطريقة تفاعلية للطلاب، مما عزز استجابتهم للمحتوى الدراسي.

وأثنى وكيل الوزارة على هذه الخطوة، مؤكدًا أن الإبداع في أساليب التدريس هو أحد مفاتيح النهوض بجودة التعليم، ودعا جميع المعلمين إلى تبني مثل هذه الأساليب المبتكرة التي تجعل التعلم تجربة محفزة وفعالة.

إدارة الهرم: التزام وجاهزية تامة للفصل الدراسي الجديد

خلال تفقده مدرسة المعرفة الرسمية للغات، أشاد وكيل الوزارة بانضباط الإشراف المدرسي، وسير العملية التعليمية بسلاسة، بالإضافة إلى التوزيع الكامل للكتب الدراسية منذ اليوم الأول، وارتفاع مستوى النظافة داخل المدرسة، مما يعكس التزام الإدارة المدرسية بتوفير بيئة تعليمية نموذجية.

كما زار مدرسة نصار الابتدائية، التي بدت في أبهى صورة انضباطية، حيث لمس سيادته تنظيمًا دقيقًا يعكس جاهزية المدرسة للفصل الدراسي الثاني، والتفاعل الإيجابي للطلاب مع أجواء التعلم، وسط حماس واضح من المعلمين والإداريين الذين يعملون بروح الفريق الواحد لإنجاح العملية التعليمية.

رسالة وكيل الوزارة: التعليم رسالة ومسؤولية تتطلب الجاهزية والانضباط

وأكد “عطية” خلال جولته أن متابعة انتظام العملية التعليمية ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي التزام دائم لضمان تقديم تعليم يليق بأبناء محافظة الجيزة، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالانضباط داخل المدارس، وخلق بيئة تعليمية محفزة للطلاب، سرعة الاستجابة لأي مشكلات قد تعوق سير العملية التعليمية، واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها دون إبطاء، وتفعيل الأنشطة المدرسية بمختلف أنواعها، لما لها من تأثير مباشر على تكوين شخصية الطالب، وتنمية قدراته الإبداعية والذهنية والمتابعة الدقيقة لعمليات توزيع الكتب الدراسية، والتأكد من حصول كل طالب على مستلزماته التعليمية دون تأخير.

رؤية واضحة لمستقبل التعليم في الجيزة

اختتم وكيل الوزارة جولته مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من الجولات الميدانية المفاجئة، للتأكد من التزام كافة المدارس بتنفيذ التوجيهات الصادرة عن المديرية، مشددًا على أن الانضباط، والجودة، والتخطيط السليم هي ركائز العملية التعليمية، وأن أي تقصير أو تهاون سيواجه بإجراءات صارمة تضمن تحقيق أعلى معايير الكفاءة والعدالة التعليمية.

في إطار متصل، وحرصًا على دعم وتشجيع الكفاءات التي تبذل جهودًا استثنائية في تحقيق الانضباط والتميز داخل الإدارات التعليمية، قام الأستاذ سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بتكريم عدد من العناصر المتميزة من مختلف الإدارات التعليمية، تقديرًا لعطائهم المستمر وتفانيهم في أداء مهامهم بما يحقق رؤية التعليم المتطور الذي تطمح إليه المديرية.



وأكد أن التعليم ليس مجرد عملية تلقين، بل هو بناء متكامل لعقول الأجيال القادمة، ومديرية التربية والتعليم بالجيزة عازمة على تحقيق رؤية تعليمية تتماشى مع متطلبات العصر، وتضع الطالب والمعلم في قلب العملية التطويرية، لأن نهضة التعليم هي نهضة الوطن بأكمله.