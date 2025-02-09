ضربوه حتى الموت.. مصرع عاطل في البحيرة

لقي عاطل مصرعه في إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، نتيجة الاعتداء عليه بالضرب من قبل مجموعة من الأهالي، وجاء ذلك إثر اتهامه بسرقة بعض الأغراض الخاصة بهم.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد بوصول " ع.م,ع " 21 عامًا، الى المستشفى العام جثة هامدة، وبها عدة إصابات في جميع أنحاء الجسم نتيجة تعدى عليه من قبل آخرين.

وعلى الفور أمر اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي برئاسة العميد أحمد سمير رئيس مباحث المديرية لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

وتوصلت تحريات فريق البحث الى أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص، حيث تم اتهام المجنى عليه بسرقة بعض الأغراض الخاصة بهم، فقاموا بملاحقته والامساك به واصطحابه الى أحد المنازل، وتوسيقه والتعدى عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.



وبتقنين الإجراءات وعقب استئذان النيابة العامة بمركز أبو المطامير برئاسة المستشار عمرو عارف، مدير النيابة تمكن ضباط مباحث البحيرة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بغرض تأديب المجنى عليه بسبب قيامه بسرقة بعض الأغراض الخاصة بهم.

بالعرض على النيابة العامة قررت حجز المتهمين على ذمة تحريات المباحث، وعرض المجنى عليه على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، والإصابات الموجودة بالمجنى عليه.