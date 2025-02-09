انتظام الدراسة في 6114 مدرسة بالقاهرة.. ودرس عن دور أبطال الشرطة

انتظمت العملية التعليمية في 6,114 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية في محافظة القاهرة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والأمنية لضمان سلامة الطلاب والمعلمين.

وجاء انتظام العملية التعليمية تنفيذًا لتوجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

شهد اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني للعام 2024/2025 حضوراً منتظماً وإقبالاً كبيراً من الطلاب في جميع الإدارات التعليمية. كما تناولت الحصة الأولى في جميع المدارس دور وتضحيات رجال الشرطة المصرية البواسل في حماية الوطن واستقراره، تماشيًا مع التوجيهات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية التعليمية.

جدير بالذكر أن الفصل الدراسي الثاني بدأ أمس السبت 8 فبراير 2025، على أن ينتهي يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 24 مايو 2025، وامتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 31 مايو 2025، في حين تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 14 يونيو 2025.