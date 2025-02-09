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الأحد 09 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التشكيل الرسمي لمواجهة فالنسيا وليجانيس في الدوري الإسباني

فالنسيا وليجانيس
فالنسيا وليجانيس
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تتجه الأنظار اليوم، إلى ملعب المباراة التي تجمع بين فالنسيا وليجانيس ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني، حيث يسعى كلا الفريقين لحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعهما في جدول الترتيب.

تشكيلة فالنسيا الأساسية:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

خط الدفاع: كريستيان موسكيرا – سيزار تاريجا – خوسي لويس جايا – مختار دياخابي

خط الوسط: إينزو بارينيتشيا – أندري ألمييدا – لويس ريوخا

خط الهجوم: خافيير جيرا – دييجو لوبيز نوجويرول – هوجو دورو

تشكيلة ليجانيس الأساسية:

حراسة المرمى: ماركو دميتروفيتش

خط الدفاع: فالنتين روزر – ماتيا ناستاسيتش – بورنا باريسيتش

خط الوسط: خورخي ساينز – خوان كروز – يفان نيو – ريناتو تابيا – داركو براساناك – ميجيل دي لا فوينتي

خط الهجوم: دانيال رابا

يسعى فالنسيا لتحقيق الفوز على أرضه وأمام جماهيره لتعزيز موقفه في جدول الترتيب، بينما يأمل ليجانيس في الخروج بنتيجة إيجابية تدعم مسيرته في البطولة.

فالنسيا وليجانيس الدوري الإسباني فالنسيا ليجانيس