نائب محافظ الجيزة تشارك في فعاليات الدورة العاشرة من معرض "زايد" للكتاب

شاركت الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ في فعاليات افتتاح الدورة العاشرة من معرض "زايد" للكتاب، والمقام بمدينة الشيخ زايد تحت شعار (الوعي هدفنا) والذي يستمر حتى 20 فبراير الجاري، بمشاركة أكثر من 30 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا ، وجاء ذلك في اطار محافظ الجيزة بالمشاركة في الفعاليات الثقافية لما لها من أهمية في نشر الوعي لدي المواطنين.

بحضور المهندسة مروة حسين رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد والاستاذ فريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين، والمهندسة زيزي كامل ممثل وزارة التنمية المحلية، والدكتور حسام بدرواى والنائبة مها عبد الناصر.

وأوضحت نائب المحافظ أن المعرض يحظي بمشاركة واسعة من عدد من أهم دور النشر المصرية والعربية وعدد من الدور الأجنبية ، وعدد كبير من الفعاليات للجمهور من مختلف الأعمار والفئات، بالإضافة إلي تنظيم ندوات ومناقشات لعدد كبير من أهم الأدباء والمثقفين والإعلاميين في مصر.

وأشادت نائب المحافظ بالجهد المبذول في تنظيم المعرض الذي شهد تعاونًا كبيرًا بين اللجنة الثقافية بمجلس أمناء مدينة الشيخ زايد واتحاد الناشرين المصريين .