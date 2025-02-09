ads
الأحد 09 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نائب محافظ الجيزة تشارك في فعاليات الدورة العاشرة من معرض "زايد" للكتاب

تحت شعار "الوعي هدفنا"..

الدكتورة هند عبد
الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شاركت الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ في فعاليات افتتاح الدورة العاشرة من معرض "زايد" للكتاب، والمقام بمدينة الشيخ زايد تحت شعار (الوعي هدفنا) والذي يستمر حتى 20 فبراير الجاري، بمشاركة أكثر من 30 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا ، وجاء ذلك في اطار  محافظ الجيزة بالمشاركة في الفعاليات الثقافية لما لها من أهمية في نشر الوعي لدي المواطنين.

بحضور المهندسة مروة حسين رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد والاستاذ فريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين، والمهندسة زيزي كامل ممثل وزارة التنمية المحلية، والدكتور حسام بدرواى والنائبة مها عبد الناصر.

وأوضحت نائب المحافظ أن المعرض يحظي بمشاركة واسعة من عدد من أهم دور النشر المصرية والعربية وعدد من الدور الأجنبية ، وعدد كبير من الفعاليات للجمهور من مختلف الأعمار والفئات، بالإضافة إلي تنظيم  ندوات ومناقشات لعدد كبير من أهم الأدباء والمثقفين والإعلاميين في مصر.

وأشادت نائب المحافظ بالجهد المبذول في تنظيم المعرض الذي شهد تعاونًا كبيرًا بين اللجنة الثقافية بمجلس أمناء مدينة الشيخ زايد واتحاد الناشرين المصريين .

شعار الوعي هدفنا نائب محافظ الجيزة تشارك في فعاليات الدورة العاشرة معرض زايد للكتاب مدينة الشيخ زايد