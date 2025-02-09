تكدس مروري بالطريق الزراعي بسبب حادث تصادم بالقليوبية

شهد طريق "القاهرة - إسكندرية"، الزراعي، بمدينة قليوب، بمحافظة القليوبية، حالة من التكدس المروري، بسبب حادث تصادم سيارتين نصف نقل، بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، عند نزلة الطريق الدائري، بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية.

وأصيب شخصان، في حادث تصادم سيارتين نصف نقل، بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، عند نزلة الطريق الدائري، بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية.

جرى إخطار اللواءعبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ونقلهما إلى المستشفى للعلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين قرب نزلة دائري كوبري قليوب بالطريق الزراعي بمحافظة القليوبية.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين إصابة شخصين جرى إسعافهما، ورفع تلفيات وآثار الحادث إلى جانبي الطريق لسهولة الحركة المرورية، وعدم تعطل مصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حادث بالطريق الزراعي

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