متابعة ميدانية لانطلاق الفصل الدراسي الثاني بإدارة الشروق التعليمية

قامت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وسماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأحد، بمتابعة سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني بمدرسة الشروق الرسمية للغات.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاءت المتابعة بحضور سحر الخولي، مدير عام الإدارة، وهمت قنديل، مدير المدرسة، حيث تفقدت القيادات الفصول الدراسية، وقاعات رياض الأطفال، وحجرات الأنشطة، واطمأنوا على انتظام العملية التعليمية وسيرها وفق الخطط الموضوعة.

جدير بالذكر أن الفصل الدراسي الثاني بدأ أمس السبت 8 فبراير 2025، على أن ينتهي يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 24 مايو 2025، وامتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 31 مايو 2025، في حين تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 14 يونيو 2025.