رئيسة المفوضية الأوروبية تشيد بنجاح دول البلطيق في إنهاء الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية

أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأحد بنجاح دول البلطيق في الانتقال إلى شبكة الكهرباء الأوروبية وإنهاء الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية.

وقالت فون دير لاين - في مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة الليتوانية (فلنيوس) - "اليوم، يصنع التاريخ"، مضيفة أن خطوط الكهرباء التي تربط هذه الدول بجيران "معادين" /على حد وصفها/ ستكون شيئا من الماضي. حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية

ودعت إلى الاستمرار في دعم أوكرانيا "العضو المستقبلي في الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أن التكتل قدم لها حتى الآن مبلغ 135 مليار يورو.

تأتي هذه التطورات بعد وقت قصير من إعلان دول البلطيق الثلاث إستونيا ولاتفيا وليتوانيا نجاحها في ربط أنظمتها الكهربائية بشبكة الطاقة الأوروبية، وذلك بعد يوم واحد من الانفصال عن شبكة الكهرباء الروسية الموصولة بها منذ سنوات.

يشار إلى أن الدول السوفييتية الثلاث السابقة - وهي جميعها مؤيدة لكييف - قد توقفت عن شراء الطاقة من روسيا بعد العملية العسكرية التي بدأت في عام 2022؛ إلا أنها كانت تعتمد على الشبكة الروسية للتحكم في الترددات وتجنب الانقطاعات في التيار الكهربائي.