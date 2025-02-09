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الأحد 09 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالصور.. مسؤولو التعليم يتفقدون مدارس جنوب الجيزة وبولاق التعليمية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تفقدت الدكتورة سحر الالفى رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة بالوزارة وبحضور ريحاب عريق وكيل المديرية مدرستي التحرير الابتدائية، السعيدية الثانوية بنين، والتابعين لإدارة جنوب الجيزة التعليمية ومدرستى الشيخة جواهر الثانوية بنات، عمرو عبد الجيد الابتدائية والتابعين لإدارة بولاق الدكرور التعليمية، وكان في استقبالهما سهام كمال مدير عام الإدارة، وذلك لمتابعة سير انتظام العمل بالمدارس للفصل الدراسى الثانى بتعليم الجيزة.

وجاء ذلك بناءً على توجيهات معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، ومحافظ الجيزة، سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وتفقدت الفصول الدراسية ومرحلة رياض الأطفال والمكتبة والمعمل  وأكدت على تسليم الكتب الدراسية للفصل الدراسى الثاني واستمعن إلى الطلاب وللاطمئنان علي سير العملية التعليمية.

و أكدت ضرورة تواجد الاشراف اليومي لتنظيم عملية دخول وخروج التلاميذ خلال اليوم الدراسي ومراعاة كافة عوامل السلامة لهم مع الاهتمام بنظافة الفصول ودورات المياه والفناء.

كما وجهت بتكريم  كامليا صلاح معلم لغة عربية بمدرسة عمرو عبد الجيد، كما أثنت على الجهد المبذول بالمدارس.

تتفقد مدارس إدارتى جنوب الجيزة وبولاق الدكرور التعليمية مدرسة عمرو عبد الجيد مدرستي التحرير الابتدائية السعيدية الثانوية بنين إدارة جنوب الجيزة التعليمية مدرستى الشيخة جواهر الثانوية بنات عمرو عبد الجيد الابتدائية إدارة بولاق الدكرور التعليمية