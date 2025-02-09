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الأحد 09 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الإسماعيلي ينتظر قرار اتحاد الكرة بشأن إيقاف قمر الدولة وطارق مجدي

فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي
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ينتظر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، رد اتحاد الكرة بشأن خطابه المرسل، بطلب إيقاف الحكمين نادر قمر الدولة، وطارق مجدي، بعد الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراتى الفريق أمام طلائع الجيش و الزمالك في مسابقة الدوري.

وأرسل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي خلال الأيام الماضية، خطابا لاتحاد الكرة أعرب فيه عن بالغ استيائه مما وصل اليه حال المنظومة التحكيمية في مصر.

وأوضح النادي في خطابه لمسئولي الاتحاد، أنه لن يتهاون مستقبلًا مع أي قرارات خاطئة تعطل مسيرة الفريق في مسابقة الدوري، حتى لو استدعى الأمر الانسحاب من المسابقة.

نادي الإسماعيلي مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش إتحاد الكرة في الفيوم