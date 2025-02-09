الخارجية السودانية تدعو المجتمع الدولي لدعم "خريطة طريق" للسلام طرحتها قيادة الدولة

دعت وزارة الخارجية السودانية، المجتمع الدولي؛ خاصة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية؛ لدعم خريطة الطريق التي طرحتها قيادة السودان؛ بعد مشاورات واسعة مع القوى الوطنية والمجتمعية؛ باعتبارها تمثل توافقا وطنيا لإرساء السلام والاستقرار في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أن خريطة الطريق تضمنت إطلاق حوار وطني شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية، والترحيب بكل من يقف موقفا وطنيا ويرفع يده عن المعتدين وينحاز للصف الوطني، وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة لاستئناف مهام الفترة الانتقالية، وإعانة الدولة على تجاوز تبعات الحرب.

كما تشمل الخريطة: إجراء التعديلات اللازمة في الوثيقة الدستورية، وإجازتها من القوى الوطنية والمجتمعية ومن ثم اختيار رئيس وزراء مدني لإدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون تدخل، وتأكيد حرية الرأي والعمل السياسي دون هدم للوطن اوالمساس بالثوابت الوطنية، وعدم حرمان أي مواطن من حقه في الحصول علي جواز السفر.

واشترطت الخريطة، وضع السلاح وإخلاء الأعيان المدنية لأي محادثات مع التمرد وعدم القبول بالدعوة لوقف إطلاق نار ما لم يرفع الحصار عن الفاشر، على أن يتبع وقف أطلاق النار الانسحاب من الخرطوم وغرب كردفان وولايات دارفور.