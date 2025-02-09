الأمير رحيم الأغاخان يشكر الرئيس السيسي والحكومة على دعم مراسم الجنازة

قدم الأمير الجديد رحيم الحسينى الأغاخان الخامس شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسى ، والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على الدعم اللامحدود الذى أظهرته الدولة المصرية لمؤسسة أغاخان والطائفة الإسماعيلية من خلال إنهاء الإجراءات المتعلقة بمراسم الجنازة والدفن فى أسرع وقت ممكن للأمير الراحل كريم أغاخان.

محافظ أسوان يهدي الأمير رحيم الحسيني الاغاخان الخامس مفتاح المدينة

جاء ذلك أثناء إستقبال اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للأمير رحيم والوفد المرافق له لتقديم إعتزازه وشكره على ما تم تقديمه من تيسيرات ودعم ساهم فى إخراج مراسم الجنازة والدفن للأمير الراحل فى أبهى صوره وبما يليق بمكانة الدولة المصرية.

مشيداً بجهود محافظة أسوان بقيادة الدكتور إسماعيل كمال فى تنظيم المراسم بشكل متميز .

وتناول لقاء إسماعيل كمال بالأمير رحيم بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ سبل التعاون بين شبكة الأغاخان ومؤسسة أم حبيبة والمحافظة خلال الفترة القادمة بضخ إستثمارات جديدة وتنفيذ مشروعات وحزمة من البرامج التنموية والمجتمعية التى تساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى .

محافظ أسوان يهدي الأمير رحيم الحسيني الاغاخان الخامس مفتاح مدينة أسوان

وفى نهاية اللقاء قام المحافظ بإهداء مفتاح مدينة أسوان للأمير رحيم الحسينى .

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