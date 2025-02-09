كأس الاتحاد الإنجليزي.. موقف محمد صلاح من تشكيل ليفربول أمام بليموث

أعلن أرني سلوت المدير الفنى لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره بليموث أرجايل، في الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء تشكيل فريق ليفربول كالتالى:

في حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: جو جوميز، واتارو إيندو، كوانساه، تسيميكاس.

خط الوسط: ماكونيل، نيوني، لويس دياز، هارفي إليوت، كييزا.

خط الهجوم: جوتا.

وقرر سلوت استبعاد محمد صلاح من اللقاء، لإراحته لمباراة إيفرتون المقبلة في الدوري الإنجليزي.

وتأهل فريق ليفربول إلى هذا الدور بعد الفوز على حساب أكرينجتون ستانلي برباعية دون مقابل، فيما انتصر بليموث على برينتفورد، بهدف دون رد، خلال لقاءات الدور الثالث.