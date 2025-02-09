جامعة أسيوط تعقد فعاليات ملتقى توعوي بشأن "أساسيات السلامة والصحة المهنية"

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، نظّمت إدارة وتنمية المواهب، بالتعاون مع إدارة السلامة والصحة المهنية، اليوم الأحد الموافق 9 من فبراير، فعاليات ملتقى توعوي بعنوان: "أساسيات السلامة والصحة المهنية والأمراض المهنية وإصابات العمل"، والذي يمتد علي مدار يومي 9، 10 من شهر فبراير، وذلك تحت إشراف الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة أمانى محمد شريف مستشار رئيس الجامعة لشئون التخطيط الاستراتيجي، والمشرف على إدارة السلامة والصحة المهنية، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، وذلك بقاعة المناقشات بالمبني الإداري بالجامعة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، إن الملتقي يأتي في إطار اهتمام إدارة الجامعة؛ بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف قطاعات وكليات الجامعة، ونشر الوعي الوقائي بين العاملين، وتوجيههم وتوعيتهم؛ بأهمية تطبيق اشتراطات، وأساليب السلامة للحفاظ على سلامة الأفراد والمترددين؛ من مخاطر بيئة العمل المختلفة، للحد من الإصابات والوقاية من حدوثها، موضحاً سعي الجامعة إلى توفير بيئة عمل آمنة وصحية لضمان قوة عاملة مُنتجة.

حضر فعاليات الملتقي، أسامة السيد أمين عام الجامعة المساعد، والدكتور ريمون ميلاد ذكي وكيل كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وخالد عمران مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، وعلي أحمد عمر مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وأحمد صلاح توفيق مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمستشفي الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، وبمشاركة نحو (٧٢) متدرباً من العاملين بمختلف قطاعات وكليات الجامعة.

وفي مُستهل فعّاليات المُلتقي أكد الدكتور محمود عبد العليم؛ على أهمية تعزيز الوعي الوقائي بين العاملين، بالمخاطر المهنية، والتدريب علي إجراءات التحكم والوقاية، لخلق بيئة عمل آمنة ومستقرة، موجهاً الشكر لإدارة وتنمية المواهب؛ لحرصها علي التعاون مع إدارة السلامة والصحة المهنية لتنفيذ برنامج تدريبي مُثمر وفعّال للعاملين.

كما أكدت الدكتورة أماني محمد شريف، على أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتنمية مهارات العاملين بالجهاز الإداري، وتحسين أداء العاملين، وصقل مهاراتهم، ورفع كفاءتهم، وتبادل الخبرات ؛ لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة للجميع.

وأشاد شوكت صابر، بالموضوعات التي يُناقشها المُلتقي، بمشاركة نخبة مُتميزة من المحاضرين، لتعريف العاملين بمفهوم السلامة والصحة المهنية، والمخاطر وأنواعها وطرق الوقاية منها وإدارتها وتحليلها، إلى جانب مُناقشة خطط الطوارئ لمواجهة الأزمات، بالإضافة إلى تعريف العاملين بإجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومتابعة تطبيقها علي قطاعات الجامعة المختلفة بواسطة فريق السلامة والصحة المهنية بالجامعة.