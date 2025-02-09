الصليب الأحمر: نواصل الضغط للوصول إلى جميع المعتقلين الفلسطينيين

علق الدكتور هشام مهنا، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، حول المخاوف المتعلقة بالحالة الصحية للمعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم، قائلاً إن اللجنة على دراية تامة بالوضع، وتواصل إجراء حوار مباشر مع السلطات الإسرائيلية بشأن حقوق المعتقلين، وفقًا لاتفاقيات جنيف.

وأشار خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن اللجنة لم تحصل حتى الآن على إذن للوصول إلى جميع المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، باستثناء من تم إدراجهم في قوائم الإفراج اليومي، قائلًا: "نحن نواصل الضغط على السلطات الإسرائيلية للسماح لمندوبي الصليب الأحمر بالوصول إلى جميع المعتقلين، وتقييم ظروف احتجازهم، ونقل أخبارهم إلى ذويهم".

وفيما يتعلق بالمعلومات الصحية للمفرج عنهم، أوضح مهنا أن اللجنة تحترم سرية البيانات الطبية، ولا تشارك هذه المعلومات إلا مع ذوي المعتقلين، لكنه أكد أن هناك حالات موثقة لأمراض جلدية عانى منها بعض المعتقلين، وتم تقييمها من قبل أطباء الصليب الأحمر، حيث تولت وزارة الصحة في غزة تقديم الرعاية الطبية لهم في مستشفى غزة الأوروبي بمحافظة خان يونس.