مصر تستضيف فرقة "سحر التانجو" في ليلة استثنائية من "ليالي مصر"

تأكيدًا على مكانة مصر كوجهة للفن والإبداع وفي إطار التعاون الثقافي والفني بين مصر والأرجنتين، تستعد القاهرة لاستضافة واحدة من أرقى الفعاليات الفنية العالمية، حيث تحيي فرقة "سحر التانجو" الأرجنتينية الشهيرة أمسية استثنائية يوم 14 فبراير 2025 (عيد الحب) بفندق والدورف أستوريا القاهرة، وذلك في إطار سلسلة فعاليات "ليالي مصر" التي تعكس ريادة مصر كوجهة للفعاليات الثقافية والفنية العالمية.



كما ستُقام حفلات أخرى في دار الأوبرا المصرية يومي 15 و16 فبراير في تمام الساعة 8 مساءً، لتأخذ الحضور في رحلة موسيقية راقصة مفعمة بالرقي والإبداع.



يأتي هذا الحدث الفريد بتعاون مشترك بين السفارة الأرجنتينية بالقاهرة ووزارة الثقافة المصرية ووزارة السياحة والآثار، ويهدف إلى تسليط الضوء على التنوع الثقافي والانفتاح الفني الذي تتميز به مصر، فضلاً عن تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الفنون والثقافة.



وتعقيبا على هذا التعاون بين البلدين، أعرب سعادة سفير الأرجنتين بالقاهرة هولجر مارتينزن عن فخره وسعادته بالتعاون الثقافي المستمر بين الأرجنتين ومصر، والذي يتجسد في هذا الحدث الفني الراقي الذي يجمع بين سحر التانجو الأرجنتيني وعراقة الثقافة المصرية.



وقال خلال مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة:"يسعدنا أن نقدم واحدة من أرقى فرق التانجو الأرجنتينية إلى الجمهور المصري العاشق للفنون، في ليلة استثنائية تحتفي بالتنوع الثقافي وتبرز الروابط العميقة بين شعبينا. إن التانجو ليس مجرد رقصة، بل هو تعبير عن الشغف والحياة، ونحن فخورون بمشاركة هذا التراث مع أصدقائنا في مصر، الذين يشتهرون بتقديرهم للفنون والموسيقى."

ومن جانبه، قال الفنان أحمد أبو زهرة: "يأتي هذا الحدث في إطار العلاقات الثقافية القوية بين الأرجنتين ومصر، ونحن نؤمن بأن الموسيقى والرقص يمثلان لغة عالمية تجمع بين الشعوب وتعزز التفاهم والتقارب بينها.

وتابع: "نقدر دعم وزارة الثقافة ووزارة السياحة المصرية لهذا الحدث، مما يعكس التزام مصر الدائم بدعم الفنون العالمية واستضافة الفعاليات الثقافية الكبرى.".

وتابع “أبو زهرة” : “هذا الحدث الفريد يعكس مكانة مصر كمنصة حاضنة للفنون والثقافات العالمية، ويأتي بتنظيم مشترك من شركة Arabesque وSun Public Image وGCM،والمتحدة للخدمات الإعلامية لضمان تجربة استثنائية تحتفي بالجمال والإبداع”.

و التانجو من أكثر الفنون تعبيرًا عن العاطفة والجمال، وقد أصبح رمزًا ثقافيًا عالميًا يعكس روح الأرجنتين. وستقدم فرقة "سحر التانجو" عرضًا فنيًا مبهرًا يمزج بين الحركات الإيقاعية الساحرة والموسيقى العاطفية، مما يمنح الجمهور تجربة لا تُنسى تأسر القلوب وتعكس روح العشق والرومانسية التي تميز هذا الفن العريق.



تعد "ليالي مصر" مبادرة تعكس الدور الريادي لمصر في استضافة الفعاليات الثقافية الكبرى وتعزيز الحوار الثقافي بين الأمم. فمن خلال هذا الحدث، سيتم تقديم تجربة فريدة تجمع بين العراقة المصرية وسحر الفنون العالمية، مما يعزز من جاذبية مصر كوجهة سياحية وثقافية رائدة، ولن يكون هذا الحدث مجرد عرض فني، حيث سيحظى الحضور بفرصة الاستمتاع بمزيج من الفخامة، الفنون الراقية، والضيافة المصرية الأصيلة.



ووجه المنظمون الدعوة لجميع عشاق الفنون الراقية والموسيقى العاطفية لحضور هذه الليلة الساحرة التي ستجمع بين سحر التانجو الأرجنتيني وسحر الأجواء المصرية الفريدة، في تجربة ترفيهية استثنائية لا تُنسى.



IMG-20250209-WA0031

IMG-20250209-WA0023

IMG-20250209-WA0019

IMG-20250209-WA0021

IMG-20250209-WA0017

IMG-20250209-WA0013