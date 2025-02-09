رئيس جامعة بنها يفتتح فعاليات "هاكاثون التعليم الذكي"

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، فعاليات "هاكاثون التعليم الذكي"، والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ “ISF"، ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور شادي المشد المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة ، ومنسق عام الهاكاثون، والمهندس صلاح عبد المحسن مدير مركز إبداع مصر الرقمي بجامعة بنها ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

واستمع "الجيزاوي" خلال الجولة إلى آراء وأفكار الطلاب المشاركين بالهاكاثون، مؤكدا حرص جامعة بنها على توفير بيئة محفزة وداعمة للابتكار والإبداع وريادة الأعمال من خلال إتاحة الفرصة للطلاب لتسويق مشاريعهم وابتكاراتهم، معربا عن سعادته باستضافة الجامعة لفعاليات الهاكاثون للمرة الرابعة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن مسارات الهاكاثون تتكامل بغرض المساهمة في استحداث حزمة من الأفكار والمشاريع البرامجية الحديثة وتطويع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين عملية التعليم وتعزيز فعالية التعلم، مشيرًا إلى أن جميع مسارات هاكاثون تتكامل لإيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة تشمل: التعليم عن بُعد، التفاعلية في التعليم، أدوات التعليم المرنة، منصات تعلم اللغات، تحويل التعلم إلى لعبة، أنظمة دعم المتعلمين، تحليل البيانات للتعليم.

وأضافت الدكتورة جيهان عبد الهادي، أن الجامعة حريصة على إقامة "هاكاثون التعليم الذكي" من منطلق الإيمان بدور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التحول الرقمي بجانب السعي المستمر لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار، والبحث، والتطوير، من خلال تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية.

من جانبه أشار الدكتور شادي المشد أن الفرق الفائزة بالهاكاثون سوف يحصلون على جوائز مالية ، بإجمالي 280 ألف جنيه من جامعة بنها وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قيمتها 20,000 جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 12,000 جنيه، في حين يحصل الفائز بالمركز الثالث على 8,000 جنيه.