تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، والأمير الجديد رحيم الحسينى الأغاخان الخامس، والوفد المرافق له، مسجد بدر بالطابية والمنطقة المحيطة ، والتى تشارك فى مشروع تطويرها مؤسسة أم حبيبة ، والتى تعتبر أحد فروع المؤسسات التابعة لشبكة الأغاخان .

محافظ أسوان والأمير رحيم أغاخان يتفقدان المرحلة الثالثة لتطوير الطابية

تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تطوير منطقة الطابية

ومن جانبه أوضح الدكتور إسماعيل كمال بأنه وفقاً للتنسيق بين المحافظة ومؤسسة أم حبيبة سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تطوير منطقة الطابية ، والتى تشمل أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمسجد بدر بالطابية لتحويله إلى مقصد سياحى ومتنفس جمالى وترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على الطراز الإسلامى .

ولفت محافظ أسوان إلى أنه يتواكب مع ذلك إنهاء أعمال الدهانات والرصف والإنارة والأماكن الترفيهية ، والمشايات والبرجولات والمظلات ، وقاعات المناسبات لتصبح المنطقة مقصد سياحى ومتنفس جمالى وترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على أكمل وجه .

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